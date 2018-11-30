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"Услышала выстрелы": Виктория Бекхэм рассказала о страшном случае из своей биографии

Инцидент произошел на концерте Spice Girls в начале 2000-х

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Виктория Бекхэм. Фото: Getty
Виктория Бекхэм. Фото: Getty

Известная дизайнер и экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала о том, как на одном из концертов Spice Girls в начале 2000-х она подумала, что ее застрелили, передает The Sun.

Об этом случае звезда рассказала в своей автобиографии: "Мы пели Goodbye, а затем на последней ноте я услышала, как раздаются выстрелы – бах, бах, бах. Я просто схватилась за живот. Меня застрелили – я знала, что меня застрелили".

Последнее время знаменитым супругам Виктории и Дэвиду Бекхэму не везет – в октябре их роскошный особняк в графстве Оксфордшир, Лондон, пытались ограбить злоумышленники. Как стало известно, что преступники вновь пытались проникнуть в этот дом.

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Виктория Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham

По сообщениям Mirror Online, во время первой попытки влезть в дом грабителей напугали соседи, во время второй – отреагировала охрана, которая прибыла на место событий по тревоге.

Теперь территорию особняка Бекхэмов будут регулярно патрулировать охранники с собаками, также установлены специальные датчики движения. К слову, по соседству с Бекхэмами живут экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Также рядом проживают принц Гарри и его жена Меган, которые, кстати, скоро переедут.

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дизайнер Spice Girls Виктория Бекхэм
Источник: "Сегодня"
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