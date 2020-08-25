Виктория Бекхэм сошьет свадебное платье для своей невестки

Никола Пельтц пойдет под венец в наряде от знаменитого бренда

Виктория Бекхэм сошьет свадебное платье для невесты своего сына. В июле стало известно, что 21-летний Бруклин Бекхэм обручился с дочерью миллиардера, 25-летней актрисой Николой Пельтц. Вскоре дизайнера убедила невесту, что та должна пойти под венец в наряде от бренда Victoria Beckham.

Как сообщает издание The Sun, ссылаясь на источник, Никола хотела заказать платье у ливанского дизайнера Эли Сааба, но вскоре изменила свое решение.

"Сначала Никола хотела идти к алтарю в платье Elie Saab. Этот бренд она часто носила раньше, но согласилась с доводами Виктории, что именно она должна создать ее образ", – говорит инсайдер.

К слову, невеста Бруклина является поклонницей одежды от Виктории Бекхэм. Девушка неоднократно была замечена в нарядах от известного британского бренда. В частности, на фото, которым пара сообщила о помолвке, актриса запечатлена в желтом платье от Victoria Beckham.

Никола Пельтц в платье от Виктории Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

На странице Виктории в Instagram также опубликован снимок, где Пельтц позирует макси платье с цветочным принтом из новой коллекции Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Ранее мы делились подробностями свадьбы Бруклина и Николы. Оказывается, что Бруклин уже присмотрел место для проведения церемонии, его родители нашли шеф-повара, а саму свадьбу проведут по еврейским традициям (Никола имеет еврейские корни по отцу, а также является иудейкой).

Недавно также сообщалось, что Виктория Бекхэм получила внушительный гонорар за отказ выступать в Spice Girls.

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