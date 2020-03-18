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Виктория Булитко впервые заговорила о личном: в кого влюблена актриса

Актриса призналась, чем занимается ее избранник

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:10

Украинская актриса и звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко, которой приписывают роман с партнером по танцам Дмитрием Дикусаром, впервые откровенно заговорила о личной жизни. 37-летняя знаменитость еще не замужем и не спешит отяготить себя узами брака. Об этом актриса рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина".

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Сердце Виктории уже как пять лет занято и на данный момент она состоит в гражданском браке с мужчиной, который совершенно далек от творческих профессий. Возлюбленный Булитко занимается программированием в IT-сфере.

"Он занимается IT-программированием. И танцами, кстати, занимался когда-то, и на барабанах играл в группах", – рассказывает Виктория во время интервью.

Смотрите полное интервью с Викторией Булитко:

Говоря о свадьбе, Виктория признается, что ей и так хорошо, а белое платье она уже много раз надевала во время съемок: "Мне кажется, если хорошо людям, могут жить вместе хорошо. А не хорошо – так и не надо жить вместе. И не важно, расписаны вы, не расписаны... Чтобы меня затянуть замуж, нужно мне все обустроить и сказать: вот такое-то число, такое время, там-то быть. Возможно, тогда я приду и выйду замуж".

Детей Виктория Булитко вместе со своим мужчиной пока также не планирует. По ее словам, она была бы не против забеременеть спонтанно, но пока предпочитает "побегать еще".

Виктория Булитко
Виктория Булитко
Фото: instagram.com/bulitka

"Он не намекает, он все прекрасно понимает. Изучает медицину, что советуют, что нет. Мне бы больше хотелось, чтобы это был сюрприз, чтобы я так: "Ой, а я, оказывается, забеременела случайно". А не прям что-то делать специально", – откровенно рассказала Булитко в интервью телеканалу "Украина".

Ранее мы также писали, что актер "Дизель Шоу" стал папой во второй раз.

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Виктория Булитко
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