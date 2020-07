Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Звездная пара отметила 21-ю годовщину брака

Одна из самых знаменитых пар среди знаменитостей Виктория и Дэвид Бекхэмы 4 июля отпраздновали 21-ю годовщину брака. Звездные супруги поздравили друг друга с памятной датой трогательными постами в Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Виктория Бекхэм едва не покончила с собой из-за измены Дэвида.

4 июля 1999 года Виктория, тогда еще участница группы Spice Girls, вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. Оба построили не только успешную карьеру, но и крепкий брак. Бекхэмы воспитывают четверых детей – 21-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 15-летнего Круза и 8-летнюю Харпер.

Дэвид и Виктория Бекхэмы Фото: instagram.com/victoriabeckham

С важной датой Дэвид Бекхэм поздравил любимую на своей странице в Instagram. Он вспомнил, что влюбился в Викторию с первого взгляда, когда увидел клип Spice Girls – Say You'll Be There. Она была одета в кожаный лакированный комбинезон с откровенным декольте и с дерзкой прической.

"Мне нравится та в костюме черной кошечки", – прокомментировал тогда футболист. "Кто бы мог подумать, что спустя столько лет мы будем праздновать 21 год бракосочетания и иметь 4 красивых и совершенных детей", – написал Бекхэм в посте.

А вот Виктория в профиле Instagram показала видео, в котором собрала самые яркие моменты семейной жизни: от свадебной церемонии до совместных кадров в изоляции.

"С юбилеем. Я не могу поверить, что прошел 21 год, как мы сказали "да". Четверо детей, четыре собаки, столько смеха, и я люблю тебя сильнее каждый день", – трогательно написала Виктория Бекхэм.

А недавно Дэвид Бекхэм трогательно поздравил жену с днем рождения и показал архивные кадры.

