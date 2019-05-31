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Виктория Смеюха назвала свое настоящее имя

Певица призналась, что Вика – это псевдоним

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05

33-летняя Виктория Смеюха дала откровенное интервью "Зірковому шляху" в рубрике "Кава з перецем" на телеканале "Украина". Певица призналась, что на самом деле Вика – это псевдоним, который продюсер Юрий Никитин придумал во время создания группы "НЕАНГЕЛЫ". Настоящее имя девушки – Екатерина.

"Всё равно имя Катя – оно для меня является родным. И всем своим друзьям, всем своим близким и даже молодому человеку я изначально сказала называть меня моим родным именем", – говорит певица.

Виктория Смеюха
Виктория Смеюха
Фото: instagram.com/vikanablack

Артистка заявила, что гордится тем, что близкие люди назвыают ее настоящим именем, так как творчество и личную жизнь необходимо разделять. Избранник певицы ласково называет ее Катюшей.

"Как и родители, как и сестра. И я не считаю это зазорным, и я, наоборот, этим горжусь, потому что творчество есть творчество, а твои родные корни, твои родители которые, собственно, сами так наградили, они должны тебя всё равно называть твоим настоящим именем", – считает Виктория Смеюха.

О новом избраннике Вики из "НЕАНГЕЛОВ", конфликтах со Славой Каминской и многом другом – узнайте в сюжете программы "Зірковий шлях".

Ранее мы писали, что Виктория Смеюха показала отца, на которого очень похожа.

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