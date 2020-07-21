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"Винник плачет": назван четвертый участник шоу "Танці з зірками-2020"

Сегодня, 17:18

Эстафету от Санты Димопулос принял актер Тарас Цымбалюк

Стало известно, что четвертым участником нового сезона проекта "Танці з зірками" станет украинский актер Тарас Цымбалюк. Об это он сообщил на своей странице в Instagram.

Тарас принял #танціззіркамиchallenge от Санты Димопулос и бросил вызов своей коллеге, актрисе Дарье Петрожицкой, опубликовав видеообращение к подписчикам.

"Друзья, у меня есть хорошая новость – я приму участие в проекте "Танці з зірками". Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Санты Димопулос и передаю его Дарье Петрожицкой. До встречи на паркете", – подписал ролик Тарас.

INSTAGRAM

"Теперь неважно кто будет участвовать еще, если есть Тарас, женские сердца покорены. Винник плачет", "Мишина будет поддерживать", "Господи, ура", "Лучший сезон", "Будем смотреть танцы ради вас, и болеть за вас", – отреагировали на новость поклонники Цымбалюка.

Отметим, что новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы сообщали, что участниками проекта стали: Олег Винник, Надежда Мейхер и Санта Димопулос. Также стало известно, с кем из хореографов будет танцевать Олег Винник.

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