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Виновному в ДТП Михаилу Ефремову диагностировали инсульт

Сегодня, 19:13

Российский актер попал в реанимацию прямиком из зала суда

56-летний российский актер Михаил Ефремов, который устроил ДТП в центре Москвы, попал в реанимацию. Из зала суда, где сегодня, 11 августа, проходило очередное слушание по делу об аварии, артиста увезли медики, поставив ему предварительный диагноз – инсульт.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Михаила Ефремова без сознания выносят из здания Пресненского суда в Москве. СМИ писали, что артисту стало плохо, его речь ухудшилась, потому на место срочно вызвали скорую.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Михаил Ефремов сейчас находится в реанимации, а его состояние оценивают как тяжелое.

Врачи поставили ему диагноз инсульт. При этом адвоката Ефремова – Эльмана Пашаева – в Боткинскую больницу, куда отправили Михаила, не пустили из-за карантинных ограничений.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

Напомним, что в результате аварии, случившейся 8 июня по вине Михаила Ефремова, погиб 57-летний Сергей Захаров – водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста.

6 июля следствием предъявлено обвинение Михаилу Ефремову в окончательной формулировке.

Также сообщалось, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова требует у Ефремова 40 миллионов.

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ДТП актер инсульт Михаил Ефремов
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