Звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева заразилась коронавирусом

Ведущая сообщила, что вместе с ней заболел и ее муж

Известная ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая недавно попалась на вождении в нетрезвом состоянии, заразилась коронавирусом. Об этом звезда тревел-шоу "Орел и решка" сообщила на своей странице в Instagram в воскресенье, 26 июля. Вместе с Ивлеевой заболел и ее муж – рэпер Элджей.

Напомним, что в мае коллега Ивлеевой по шоу "Орел и решка" Маша Ивакова тоже заболела коронавирусом.

В публикации Настя Ивлеева коротко сообщила о заражении, а также пообещала фолловерам сообщить все подробности позже.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и т. д. и т. п. расскажу чуть позже, в следующем посте", – написала она.

INSTAGRAM

Супруг Ивлеевой Элджей опубликовал в Instastories снимок результата теста и прокомментировал это так: "У меня корона, значит, я король. А если я король, значит, у нас есть будущее".

Фото: instagram.com/stories/sayonaraboy

Напомним, что накануне российскому рэперу Элджею разрешили въезд в Украину, несмотря на то что он выступил в оккупированном Крыму.

Ранее знаменитого голливудского актера Мела Гибсона госпитализировали с коронавирусом. А еще один актер, Том Хэнкс, рассказал, как перенес COVID-19 в начале этого года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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