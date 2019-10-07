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VISLOVO от "Время и Стекло": 162 сценических образа, MONATIK в аквариуме и 18 фур оборудования

Надя Дорофеева и Позитив рассказали о новом альбоме и вспомнили курьезный случай из жизни коллектива

Шоу "Время и Стекло" Фото: пресс-служба

Сейчас сложно в это поверить, но четыре года назад группа "Время и Стекло" могла прекратить свое существование. После нескольких лет упорного труда, постоянного выпуска видеоработ и звездного менеджмента – группа все же не достигла того успеха, к которому стремилась. Продюсеры группы Потап и Ирина Горовая выделили скромную по меркам шоу-бизнеса сумму на новую видеоработу и дали полную творческую свободу.

Тогда казалось, что клип станет завершающим в истории этой группы. То, что произойдет дальше, предположить никто не мог – в считанные дни "Имя 505" взорвет все чаты и с космической скоростью Надя и Алексей получат все, о чем мечтали так долго: славу, сумасшедший гастрольный график и возможность диктовать уже свои правила в жестком современном entertainment-мире. Кульминацией долгого и непростого пути стал концерт VISLOVO, состоявшийся в минувшие выходные.

"Время и Стекло" получили именную звезду. Детали в сюжете:

Событию предшествовал год активной подготовки под руководством трио режиссеров TRI DIRECTION – Марии Григоращенко, Натальи Лысенковой и Натальи Ровенской. Специально была создана четырехсторонняя сцена-трансформер в виде контейнера – одного из центральных символов шоу, площадку освещало более 500 световых приборов, больше 90 артистов балета выступали на сцене одновременно. Десять тысяч зрителей Дворца спорта были восхищены таким масштабом. Во время 24 уникальных сценических номеров ребята успели представить и свои сольные треки. В тот день MONATIK не смог присутствовать и спеть песню "Глубоко" вместе с Надей, зато записал зрелищный видеоряд-сопровождение для номера, во время съемок которого ему пришлось минуту не дышать под водой.

Стиль шоу VISLOVO – это масштабная коллаборация украинских дизайнеров: Ivan Frolov, THE Coat, KSENIA SCHNAIDER, бренд обуви MARSALA и аксессуары DAMN JEWERLY в сотрудничестве с главным стилистом концерта Евгенией Скварской.

За несколько дней до отчетного концерта журналистам Сегодня.Lifestyle удалось эксклюзивно пообщаться с участниками группы. Ребята признались, что ожидания зрителей для них самый мощный стимул всегда удивлять и не бояться экспериментировать с трендами.

Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба Концерт группы "Время и Стекло" Фото: пресс-служба 1/12

Какая самая запоминающаяся "вислово"-вечеринка была в вашей жизни, кроме, конечно, предстоящего концерта?

Надя: Да, уверена, концерт переплюнет все! Но я бы еще отметила и все автобусные вечеринки группы. Когда заканчивается каждый концертный тур, мы устраиваем так называемые "зеленки", где позволяем себе уже отрываться по полной.

Позитив: На одной из них коллектив даже видел меня голым.

Надя: Хотя мы этого не хотели!

Позитив (смеясь): Я их заставил!

У вас вышел и одноименный альбом VISLOVO, почему нашим читателям следует его послушать?

Позитив: В творческом плане мы растем и внедряем новые музыкальные фишки, ведь нам важно всегда удивлять нашу аудиторию. Каждый трек – это отдельная история, музыкальный спектакль, и мы хотим, чтобы все наши слушатели побывали на нем!

Отметим, концерт группы "Время и Стекло" посетили звездные коллеги Нади Дорофеева и Позитива, среди которых Настя Каменских, Анатолий Анатолич и другие.

Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба Звездные гости на концерте VISLOVO Фото: пресс-служба 1/9

Новый альбом группы "Время и Стекло" VISLOVO можно послушать по ссылке.

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