Виталина Ющенко стала дизайнером и готовится к выпуску первой коллекции
Известная бизнес-леди решила попробовать себя в новом деле
Дочь бывшего президента Украины Виктора Ющенко, бизнес-леди Виталина Ющенко решила попробовать себя в новом деле: скоро выйдет ее собственная коллекция купальников.
"Идея родилась уже давно, но за неимением времени никак я ее не могла воплотить. Получилось в этом году, во время карантина. Я лично прорабатывала все моменты со швеями, чтобы в купальниках можно было не только красиво выглядеть, но и чувствовать себя очень комфортно", – рассказала Виталина.
Коллекция – в стиле 40х-70х годов. Именно этот период вдохновил Ющенко на создание купальников.
"Это элегантный, красивый и скромный период, которые не отвергает женское кокетство и дает большой простор для фантазии", – добавила Виталина.
Известно, что коллекция уже готова и сейчас идет работа над съемкой лукбука, который вскоре Виталина презентует для всех у себя в социальных сетях и в глянце.
Напомним, в интервью Сегодня.Lifestyle Виталина Ющенко откровенно рассказала, чем занималась, пока отошла от публичной жизни, какие у нее отношения с детьми и что происходит в ее личной жизни.
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