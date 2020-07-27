Виталина Ющенко стала дизайнером и готовится к выпуску первой коллекции

Известная бизнес-леди решила попробовать себя в новом деле

Дочь бывшего президента Украины Виктора Ющенко, бизнес-леди Виталина Ющенко решила попробовать себя в новом деле: скоро выйдет ее собственная коллекция купальников.

"Идея родилась уже давно, но за неимением времени никак я ее не могла воплотить. Получилось в этом году, во время карантина. Я лично прорабатывала все моменты со швеями, чтобы в купальниках можно было не только красиво выглядеть, но и чувствовать себя очень комфортно", – рассказала Виталина.



Виталина Ющенко Фото: пресс-служба

Коллекция – в стиле 40х-70х годов. Именно этот период вдохновил Ющенко на создание купальников.



"Это элегантный, красивый и скромный период, которые не отвергает женское кокетство и дает большой простор для фантазии", – добавила Виталина.



Известно, что коллекция уже готова и сейчас идет работа над съемкой лукбука, который вскоре Виталина презентует для всех у себя в социальных сетях и в глянце.

Напомним, в интервью Сегодня.Lifestyle Виталина Ющенко откровенно рассказала, чем занималась, пока отошла от публичной жизни, какие у нее отношения с детьми и что происходит в ее личной жизни.

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