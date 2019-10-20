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Виталий Козловский неожиданно заговорил об отцовстве и новой девушке

Певец заинтриговал откровенным признанием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Виталий Козловский
Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский хотя и не показывает публике свою любимую, но утверждает: она есть. Украинский певец, которому приписывают роман с pr-менеджером, впервые откровенно заговорил об отношениях и детях. Судя по всему, артист готов стать отцом.

О самых завидных холостяках смотрите в ролике:

Так, Виталий Козловский признался, что у него есть девушка, и сделал это весьма лаконично. "Есть", – сказал певец Кате Осадчей.

О своей избраннице исполнитель ничего не рассказал, а вот планами на будущее охотно поделился.

"Если я не говорю о своей личной жизни, это не говорит о том, что я одинокий, потому что у меня чего-то не хватает в жизни. На все свое время. Хотелось бы уже детей. Я часто об этом задумываюсь и понимаю, чем быстрее это произойдет тем будет лучше и для меня и для ребенка, потому что мы будем с ним на одном примерно уровне", – говорит Виталий Козловский.

Он добавил, что хочет нескольких детей.

К слову, ранее Виталий Козловский рассказал, какой видит свою будущую свадьбу. "Хочется все для себя, кайфанули, повенчались, поехали в одну страну, в другую, потом вернулись в Украину собрали своих друзей выпили, поели, закусили, погуляли, порадовались и все", – поделился артист.

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