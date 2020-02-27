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Виталий Козловский поссорился с отцом из-за Рамины Эсхакзай

Певец впервые рассказал о конфликте с отцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28

Популярный украинский певец Виталий Козловский более двух лет назад расстался с невестой – Раминой Эсхакзай, однако их скандальное расставание до сих пор обсуждается в прессе. Недавно Рамина поделилась деталями их романа, и в очередной раз шокировала поклонников. По словам девушки, Виталию Козловскому характерны скупость и безразличие.

"Это не первые публичные отношения в моей жизни. Но это последние публичные отношения, на которых я набил себе шишку и понял, что личное должно оставаться личным", – говорит артист.

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Рамина назвала эти отношения пиар-договоренностью. Она говорила, что между ними, кроме денег, не было больше ничего, даже секса.

"Я не удивлюсь, если со временем будет рассказана еще какая-то сенсация. Что у нас с ней трое детей, например. И еще что-то она придумает. Мне неудобно перед своими родителями", – признается Виталий.

Смотрите также полное видеоинтервью Виталия Козловского:

Козловский также рассказал, что отец был против его свадьбы с Эсхакзай и даже звонил всем друзьям сына с просьбой повлиять на решение Виталия.

"Он счастлив, что это все в прошлом. Потому что он был первым инициатором и человеком, который был против свадьбы. Против свадьбы. И он звонил по всем моим друзьям и говорил: "Давайте спасать Виталика". И у нас был на тот момент страшный конфликт. Ты первый человек, которому я об этом рассказываю", – поделился артист.

Напомним, ранее Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба.

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