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Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

Певец считает, что торжество должно проводиться для узкого круга друзей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:44
Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба
Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба
Фото: Facebook-страница Юлии Бакуменко

Украинский певец Виталий Козловский, который пришел на свадьбу Алины Гросу в компании коллеги, рассказал в интервью, какой видит свою будущую свадьбу. Напомним, что певца подозревают в романе с его pr-менеджером Юлией Бакуменко.

В коротком видео узнайте, как Виталий Козловский готовился к юбилейному концерту:

По словам Козловского, он мечтает о более спокойной свадьбе, в сравнении с праздником Алины Гросу и ее мужа Александра. "Посмотрев на свадьбу Алины понял одно, что организовывая такие праздники ты очень нервничаешь, потому что гостей не мало, это очень сложно. Я считаю, что не нужно делать такие свадьбы. Это мое личное мнение, я например такого делать не буду", – признался Виталий Кате Осадчей.

INSTAGRAM (@vkozlovskiy)

Козловский добавил, что хотел бы отпраздновать женитьбу в нескольких странах. "Хочется все для себя, кайфанули, повенчались, поехали в одну страну, в другую, потом вернулись в Украину собрали своих друзей выпили, поели, закусили, погуляли, порадовались и все", – сказал артист.

Ранее мы писали о том, что Виталий Козловский и другие украинские звезды поделились секретами, как есть и не толстеть.

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