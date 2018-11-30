Козловский рассказал о конфузе, который случился с ним на детском утреннике

Старшей сестре певца пришлось готовить для него костюм зайчика

Виталий Козловский. Фото: пресс-служба

Певец Виталий Козловский принял участие в адвент-календаре Сегодня.Lifestyle и рассказал нам о том, какая новогодняя история из его жизни запомнилась больше всего. Оказывается, Виталий до сих пор помнит утренник в детском саду, костюм на который для него готовила старшая сестра. Также Козловский рассказал о том, какие события в его памяти оставит уходящий год Собаки.

Новогодняя история от Виталия Козловского

"Курьезов, связанных с Новым годом, было немало. В детстве на новогоднем утреннике все мальчики должны были появиться в костюме зайчиков. Мама в то время была в отъезде, поэтому готовить меня к утреннику пришлось старшей сестре. Вот она и подготовила как умела (смеется – прим.ред). В итоге все мальчики из группы были с аккуратными маленькими пушистыми хвостиками, пришитыми к шортам. А у меня был пришит огромный лохматый белый воротник, который то и дело норовил отпасть, и я весь праздник придерживал его рукой и старался поворачиваться ко всем спиной, чтобы его не было видно. Сейчас вспоминаю об этом с улыбкой.

Виталий Козловский в детстве Фото: пресс-служба

Также помню историю, как несколько лет назад во время новогоднего корпоратива, уже за полночь, обнаружили, что закончился алкоголь. Но так как решить вопрос с транспортом в праздничную ночь, да еще и когда все выпили, было непросто – на выручку пришла скорая помощь, которая дежурила у заведения. Водитель предложил подвезти нас до ближайшего супермаркета – и вот мы всей гурьбой, на скорой под песни приехали в магазин и очень удивили местных продавщиц".

Достижения Виталия за 2018 год

"В этом году исполнилось 15 лет с начала моей музыкальной карьеры. Я не придаю большого значения датам и срокам, ведь главное – делать свое дело искренне, чтобы оно находило отклик в сердцах людей. Но знаю, что эта дата очень важна для моих поклонников – тех людей, которые верят в меня. 17 ноября в концертном клубе Bel etage в Киеве состоялся мой сольный концерт, на котором собрались поклонники из разных уголков страны. И я очень рад, что мы вместе отметили эту дату в такой творческой, теплой атмосфере.

Виталий Козловский Фото: пресс-служба

В этом году я много путешествовал – едва встретив 2018 год, улетел в Таиланд, после – побывал в Австрии, Голландии, Германии, Турции, Беларуси, Венгрии. И понял, что путешествия – это лекарство для моей души. Это возможность перезарядиться, вдохновиться и совершенно по-новому посмотреть на те ситуации и вопросы, которые возникли в моей жизни. Надеюсь, что наступающий год будет не менее ярким, насыщенным и полным впечатлений"

Следующей адвент-календарь украсит певица Michelle Andrade. Вы узнаете, как исполнительницу с Новым годом поздравил машинист метро.

Напомним, ранее свои истории к Новому году нам рассказали Маша Ефросинина и Светлана Тарабарова.

До Нового года осталось 28 дней!