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Влад Топалов попал в серьезное ДТП: "Господь нас испытывает"

Артисту придется сдавать машину в ремонт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Влад Топалов
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Российский певец и супруг телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов ошарашил публику, опубликовав в сети сообщение о том, что он попал в серьезное ДТП. 

О своих переживаниях и впечатлениях Влад рассказал подписчика в Instagram.

"Господь нас испытывает. Всегда. Вот вам моя история сегодня. Я вчера пришел очень поздно, т.к. засиделся со своим другом и его семьей! Все было замечательно. Но я решил утром поехать в церковь, на службу. Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Все сделал", – начал рассказ Влад.

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Артист уточнил, что после церкви он направлялся домой и в аэропорт к жене и сыну: "И на 26-м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на "круз-контроле" 115 км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причем. (Это я для "умников" сразу пишу). Его подрезали, у него не было выбора. Протер мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина – пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС".

Влад признался, что с мужчиной они "мило пообщались" и мирно разошлись. Однако у артиста испортилось настроение из-за автомобиля: "Вроде из Храма вышел... вроде к семье лечу и все хорошо. А Господь все равно испытывает. Я всё принимаю со спокойной душей и твердым убеждением, что на все Воля Его. Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять", – пишет Влад.

Ранее Регина Тодоренко необычно призналась Владу Топалову в любви.

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Источник: Сегодня
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