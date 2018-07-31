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Влад Топалов признался в вечной любви Регине Тодоренко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram/reginatodorenko
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram/reginatodorenko

На прошлой неделе известная телеведущая Регина Тодоренко сказала "да" своему избраннику – Владу ТопаловуСчастливая Регина поделилась новостью с поклонниками в Instagram, опубликовав фото с роскошным обручальным кольцом.

Теперь ее будущий супруг, российский певец Влад Топалов на своей странице в соцсети признался в вечной любви телеведущей. Артист подписал совместную фотографию с Региной цитатой из песни знаменитой певицы Уитни Хьюстон I Will Always Love You ("Я всегда буду любить тебя" – ред.)

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Влад Топалов Регина Тодоренко
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