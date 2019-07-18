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Влад Топалов рассказал трогательную историю о свадьбе с Тодоренко

Певец растрогал фанатов откровенным признанием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Топалов рассказал, как писал клятву для Тодоренко
Топалов рассказал, как писал клятву для Тодоренко
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

После звездной свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова в сети появляются новые снимки и трогательные истории, связанные с торжеством. На этот раз Влад Топалов, который посвятил звездной жене песню, рассказал, как писал свадебную клятву в Италии.

Почему Влад Топалов устал от своего сына, смотрите в коротком видео:

На своей странице в Instagram Топалов опубликовал новые фото с шикарной виллы Astor, где прошла их с Региной свадьба. Певец поведал фолловерам историю создания клятвы, а также поделился переживаниями, которые испытывал в тот день.

INSTAGRAM (@vladtopalovofficial)

"Ванная. Черная. Оооочень брутальная и мужская. Окна в пол. В ней реально хотелось проводить время, быть чистым и мыться!!! Что я потом совсем не делал на море. На фото я пишу клятву, которую, как я понимаю, вы все уже слышали. Но вокруг жужжали девочки, поэтому я перебрался вниз, в кабинет, где писали конституцию Италии", – написал Влад в публикации.

"Не получалось ничего написать в суматохе. (Конечно, да, я отложил это "пустяковое" дело на самый последний момент) Но потом я сделал паузу. Как в фильмах, распахнул окна в пол, выходящие на море..... закрыл глаза, сделал несколько глубоооооких вдохов, выдохнул....... и начал писать. Просто писать. Слова, что слышал, доносятся из души.... и, отключив мозг, написал слова, которые хотел сказать своей жене.... вот так и родилась клятва бэра для бэра)))) Мне кажется, правильно я сделал, что отложил именно до этого момента. В этих стенах случилось чудо", – подытожил Топалов.

В пост артист добавил несколько снимков, сделанных в той самой ванной комнате. В кадре муж Регины Тодоренко сидит в белом смокинге за письменным столом.

Влад Топалов
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

История Влада умилила подписчиков, которые тут же начали писать в комментариях о том, как они восхищаются отношениями знаменитостей. "Пусть каждый встретит своего человека и трепетно относиться ему как вы делаете это с Региной!", "До слез ,вы замечательные,будьте всегда вместе,навсегда!", ""Очень трогательно получилось. Смотрю на вас и радуюсь!", – пишут пользователи.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко впервые показала свадебное платье.

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