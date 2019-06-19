Влад Яма дал оценку шоу скандальной певицы MARUV

Певица отыграла сольный концерт в Киеве и продемонстрировала откровенную хореографию

Певица MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Україна", MARUV и ее муж Александр Корсун рассказали, чем артистке приходится жертвовать ради популярности, а хореограф Влад Яма дал оценку шоу самой скандальной певицы года.

Смотрите, как прошел эпатажный концерт MARUV:

Скандальная певица готовила шоу около четырех месяцев. В результате – переполненный семитысячный зал, откровенные танцы на высоких каблуках и эпатажные костюмы. Интересно, что, несмотря на миллионные просмотры клипов, настоящую популярность певица получила после участия в национальном отборе на Евровидение 2019.

"Я действительно это почувствовала. Не могу спокойно ездить в метро и ходить на шопинг – надо шифроваться и надевать какие-то кепки", – поделилась MARUV с журналистами программы "Ранок з Україною".

Анна Корсун сама себе автор и постановщик. Во всем ее поддерживает любимый и по совместительству продюсер.

"Мы всегда подходим вместе к концепту костюмов и виджеинга, я частично участвую, но бразды правления больше у Ани", – рассказал муж и продюсер звезды Александр Корсун.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Артистка ничего не боится. Даже научилась справляться с болью в ногах после танцев на двадцатисантиметровых каблуках.

"Я уже человек-варекозник, но приходится чем-то жертвовать. Поэтому очень важны профилактика и тренировки – от этого становится лучше", – комментирует MARUV.

Известный хореограф Влад Яма посетил концерт артистки и, вдохновившись высокими каблуками MARUV, вспомнил свое детство, а также высказал мнение о шоу певицы.

"Честно говоря, я в детстве мамины каблуки надевал, но по-настоящему – не практиковал. А вот насчет шоу – у MARUV очень откровенная хореография, но она стильная, современная и правдивая, а таких больше нет в Украине", – рассказал Влад Яма.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также рассказали, как прошел концерт MARUV в Киеве.

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