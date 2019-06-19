Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Влад Яма дал оценку шоу скандальной певицы MARUV

Певица отыграла сольный концерт в Киеве и продемонстрировала откровенную хореографию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Певица MARUV
Певица MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Україна", MARUV и ее муж Александр Корсун рассказали, чем артистке приходится жертвовать ради популярности, а хореограф Влад Яма дал оценку шоу самой скандальной певицы года.

Смотрите, как прошел эпатажный концерт MARUV:

Скандальная певица готовила шоу около четырех месяцев. В результате – переполненный семитысячный зал, откровенные танцы на высоких каблуках и эпатажные костюмы. Интересно, что, несмотря на миллионные просмотры клипов, настоящую популярность певица получила после участия в национальном отборе на Евровидение 2019.

"Я действительно это почувствовала. Не могу спокойно ездить в метро и ходить на шопинг – надо шифроваться и надевать какие-то кепки", – поделилась MARUV с журналистами программы "Ранок з Україною".

Анна Корсун сама себе автор и постановщик. Во всем ее поддерживает любимый и по совместительству продюсер.

"Мы всегда подходим вместе к концепту костюмов и виджеинга, я частично участвую, но бразды правления больше у Ани", – рассказал муж и продюсер звезды Александр Корсун.

MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Артистка ничего не боится. Даже научилась справляться с болью в ногах после танцев на двадцатисантиметровых каблуках.

"Я уже человек-варекозник, но приходится чем-то жертвовать. Поэтому очень важны профилактика и тренировки – от этого становится лучше", – комментирует MARUV.

Известный хореограф Влад Яма посетил концерт артистки и, вдохновившись высокими каблуками MARUV, вспомнил свое детство, а также высказал мнение о шоу певицы.

"Честно говоря, я в детстве мамины каблуки надевал, но по-настоящему – не практиковал. А вот насчет шоу – у MARUV очень откровенная хореография, но она стильная, современная и правдивая, а таких больше нет в Украине", – рассказал Влад Яма.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также рассказали, как прошел концерт MARUV в Киеве

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ведущий Сергей Зенин покидает программу «Ранок з Україною» alyona alyona отыграла концерт в Киеве: что в райдере бывшей воспитательницы детсада MELOVIN планирует спеть в дуэте с MARUV: подробности Казусы во время стадионного тура Hello группы "Антитела": что произошло
концерт Влад Яма телеканал Украина MARUV
Реклама

Новости партнеров

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Как перестать потеть
Как перестать потеть
Кинси Волански: У меня прибавился миллион подписчиков. За час!
Кинси Волански: У меня прибавился миллион подписчиков. За час!

Популярные статьи

Сегодня, 12:28Fun

19 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:56Fun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Сегодня, 08:29Fun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап
BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап
Уголовное дело беременной дочери Максимовской приостановлено
Уголовное дело беременной дочери Максимовской приостановлено
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Леди Гага вышла в свет в удивительном наряде
Леди Гага вышла в свет в удивительном наряде
Первые фото беременной невесты Тимати
Первые фото беременной невесты Тимати
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь