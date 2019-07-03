Влад Яма, Гайтана и другие звезды рассказали, как отдыхали в 90-х

Украинские знаменитости вспомнили детский отдых

Влад Яма и Гайтана в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" вспомнили летний отдых с родителями. Оказалось, что уикенды популярных артистов не отличались особой роскошью.

В 90-е пляжная развлекательная инфраструктура только начинала развиваться, и одной из главных забот было – успеть занять место у моря. Если рядом с морем был лиман, почти все на пару часов шли туда. Дети просто играли в грязи, а взрослые – совмещали приятное с полезным.

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"Они лечились – это же очень полезны грязи, ну что вы! Люди лечили там радикулиты, артриты, это очень помогало от грыжи, например", – говорит юморист Владимир Данилец в эфире телеканала "Україна".

А вот Влад Яма вспоминает, как своими руками возводил настоящие шедевры из песка.

"Особенно было неприятно, когда ты строишь замок, а затем волной его смывает просто за одну секунду – я, кажется, даже плакал несколько раз", – поделился Влад Яма.

Влад Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

Оторвать ребенка от строительства дворца из песка могли только экзотические животные. Кого только не водили по пляжам фотографы – от попугаев, размером с орла, до верблюдов. Фото с верблюдом было чуть ли не в каждой семье.

"Фотографии с обезьяной, удавом – все есть! Я очень боялась змей, а вот с обезьяной и другими животными, типа шиншилл, помню, могла играть, пока не отбирали", – комментирует певица Гайтана в эфире "Ранку з Україною".

Если сегодня в качестве сувениров с отдыха везут магниты, то в начале 90-х – это были дары моря. Дети и взрослые исследовали пляжи в поисках эксклюзивных, необычных камней и ракушек.

"Ракушки были у меня целыми коллекциями, недавно только с ними попрощалась. Подарила их маме. Она говорит, что ей жалко будет их выбросить. Мне и самой жалко, поэтому они перешли на хранение к ней", – говорит Гайтана.

Гайтана Фото: instagram.com/gaitanamusic

А еще в 90-е пляж на море был едва ли не единственным местом, где можно было попробовать, как тогда казалось, необычные деликатесы – мидии и рапаны.

"Мама мне купила таранку, а это была акула – мясо акулы. Я помню, что я его ел, как мясо, и очень вкусно было!" – поделился певец Диля.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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