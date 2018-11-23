Влад Яма, MONATIK, Горбунов показали умилительные фото с маленькими сыновьями

Звездные отцы поделились трогательными снимками с детьми в День сыновей

Влад Яма с сыном Лионом. Фото: instagram.com/vladyama_official

Знаменитые украинские отцы поддержали добрый семейный праздник День сына, который в мире отмечался 22 ноября. Так, трогательными фото со своими детьми поделились хореограф Влад Яма, ведущий Юрий Горбунов, мультиартист Дмитрий Монатик, певец Александр Пономарев.

Интересно, что Дмитрий и Влад не часто делятся в сети фотографиями с самыми близкими людьми, но этот праздник стал исключением.

Так, Влад Яма растрогал фанов изображением, где держит на руках маленького Леона, а мальчик обнимает отца. "Сынок, я тебя сильно-сильно "блюблю", ну ты понял. Всех с праздником!" – прокомментировал изображение Яма.

Влад Яма с сыном Леоном Фото: instagram.com/vladyama_official

Юрий Горбунов показал, как 1,5-годовалый Иван сидит у отца на руках и в своем юном возрасте помогает папе управлять автомобилем. "Все, у кого есть сын или их несколько, однозначно гордятся ими! С Днем сына, дорогие родители! Наш Иван уже помогает папе рулить!" – написал под постом Горбунов.

Юрий Горбунов с сыном Иваном Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А Дмитрий Монатик тем временем все еще не показывает лица сыновей, но демонстрирует, как он с детьми смотрел танцы по телевизору. "Оказывается, сегодня День сыновей! От всей души поздравляю всех мам и пап! Я счастлив быть в ваших рядах! Представить не мог, какое это счастье быть родителем. Искренне всем его желаю!" – признался Дмитрий.

Дмитрий Монатик с сыновьями Фото: instagram.com/monatik_official

В свою очередь, Александр Пономарев 22 ноября отпраздновал двойной праздник. Помимо Дня сына, в этот день еще был и День Александра. "Сегодня международный День сына! Сам сын, имею сына! P.S. и еще День Александра! Сам Александр, сын Александр", – подписал фото Пономарев.

Александр Пономарев с сыном Сашей Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, ранее также жена Юрия Горбунова, ведущая Екатерина Осадчая поздравила всех с Днем сыновей. Звезда выложила фото с младшим сыном Иваном.