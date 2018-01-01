Влад Яма поделился пикантным фото своей жены

Хореограф продолжает радовать своих подписчиков кадрами с участием супруги

Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф Влад Яма продолжает радовать своих подписчиков кадрами с участием любимой.

Если раньше Влад Яма скрывал от публики жену Лилиану, на которой он женился в 2015 году, то теперь с удовольствием хвастается ее снимками в своем Instagram.

"Дівчина неземної краси", — подписал фото Влад.

Супруга Влада Ямы instagram.com/vladyama_official

Подписчики также оценили красоту возлюбленной своей кумира: "В таких глазах и утонуть не страшно", "Очень красивая женщина", "Воплощение нежности, строгости и легкости в одно время", "Глаза просто завораживают".

Ранее Влад Яма рассказал, как познакомился с супругой Лилей.

Я первый заметил Лилю, и первая мысль была — что эта девочка слишком красивая и недоступная для меня. Я ничего о ней еще не знал, это было чисто внешнее впечатление. Уже потом я начал наводить справки, кто она, есть ли у нее парень. Кстати, все почему-то думают, что Лиля тоже профессионально занимается танцами, хотя это не так. Лиля имеет диплом менеджера по туризму, а еще отлично знает английский язык.

Обо всех секретах Инстаграма смотрите на видео ниже: