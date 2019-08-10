Влад Яма показал чувственное фото с женой

Хореограф поздравил любимую с годовщиной

Влад Яма поздравил жену с годовщиной Фото: instagram.com/liliya_yama

Известный хореограф Влад Яма, который недавно рассказал о трагедии в семье, показал совместное фото со своей женой. Яма поздравил любимую с годовщиной их отношений.

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В Instagram судья нового сезона проекта "Танці з зірками" опубликовал архивный снимок с Лилианой и признался женщине в любви. "Мы познакомились ровно 12 лет назад... В тот день жизнь поменялась. Вспоминаю и тепло улыбаюсь... Дальше – только больше, лучше и вместе", – трогательно подписал публикацию хореограф.

На черно-белой фотографии влюбленные запечатлены нежно прижавшимися друг к другу.

9 Авг 2019 в 6:52 PDT INSTAGRAM (@vladyama_official)

Фолловеры Влада поздравили пару в комментариях под теплым кадром: "Прекрасная пара", "Счастья вам на долгие годы", "Восхитительные", "Кохання вам неземного".

Недавно мы писали о том, что Влад Яма похвастался новой прической, и рассказал своим поклонникам о сбывшейся мечте.

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