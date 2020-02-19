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Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

Звездный хореограф поздравил жену с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32

Известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно осуществил мечту жены в Майами, трогательно поздравил избранницу с днем рождения, который Лилиана отпраздновала вчера, 18 февраля.

Так, на своей странице в Instagram Влад Яма опубликовал видео, на котором его супруга Лилиана беззаботно танцует на надувном батуте в футболке и леггинсах. "С днем рождения!!! Лилиана, Люблю Тебя от Майами до Запорожья и обратно!!!!!!!!!!!!", – подписал забавное видео Влад Яма. Отметим, самые внимательные подписчики разглядели на видео сына пары Леона, однако лица мальчика не видно.

INSTAGRAM

Лилиана и Влад Яма, которые еще несколько лет назад тщательно скрывали отношения, часто посвящают другу романтические посты. К примеру, в День влюбленных Лилиана поблагодарила супруга за то, что рядом с ним она "чувствует себя женственной". Предлагаем также посмотреть, как другие звезды поздравили друг друга с романтичным праздником.

Напомним, недавно сын Влада Ямы Леон отметил день рождения. Звездный хореограф показал фото с детского праздника.

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