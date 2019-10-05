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Влад Яма показал родителей и заговорил о пополнении в семье

Хореограф признался, что мечтает о дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Влад Яма с женой
Влад Яма с женой
Фото: instagram.com/liliya_yama

Судья шоу "Танці з зірками 2019" Влад Яма, который назвал аутсайдеров этого сезона, показал семейное фото с женой и родителями. Хореограф признался, что готов к еще одному ребенку, и даже мечтает о дочке.

О семейных тайнах Влада Ямы смотрите в сюжете:

На своей странице в Instagram Влад Яма опубликовал семейный кадр, где запечатлены его супруга Лилиана и его родители.

"Любимая жена приготовила для любимых родителей... Подольше бы таких застолий", – подписал пост хореограф.

Влад Яма с женой и родителями | Фото: instagram.com/vladyama_official/

В профиле звезды также появился фрагмент недавнего интервью Влада для программы "Зе Интервьюер". Артист признался, что мечтает о дочке.

"Я хочу еще. Хотим девочку. Жена не против. Пока не было Леона, хотел четырех. Но появился малый, и некоторое время мы вообще об этом не говорили. Год, наверное. Потому что это было немного сложнее, чем мы себе представляли: первые недели, месяцы. А сейчас... Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет", – признается Яма.

Напомним, что ранее Влад Яма показал себя 24-летним.

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