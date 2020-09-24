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Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской

Сегодня, 12:52

Хореограф также прокомментировал слухи об их романе

Украинский танцор и хореограф Владислав Яма в откровенном интервью для рубрики "Кава з перцем" телеканала "Украина" рассказал, как прошла его первая встреча с Натальей Могилевской. Он также прокомментировал их отношения во время участия в шоу "Танці з зірками", где они когда-то танцевали в паре.

Интересно, что изначально Яма должен был участвовать в шоу вместе с Русланой Писанкой, но тогда танцора не утвердили. Вскоре ему снова подвернулась возможность поучаствовать в проекте, и Влада поставили в пару к Наталье Могилевской.

Танцор, который за два года до судьбоносного тандема, видел Могилевскую в работе, сразу понял – будет нелегко!

"Я о сложности ее характера узнал где-то года за два до нашего официального знакомства. Я немного видел Наталью в работе, она давала указания одному из начинающих артистов. И очень его ругала. Вот прям очень. Максимально. Я в принципе от женщин таких слов никогда не слышал на тот момент. И тогда я понял, какой у нее характер", – вспомнил Влад.

Наталья Могилевская и Влад Яма
Наталья Могилевская и Влад Яма
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Чтобы не возникало таких прецедентов, на первой же тренировке Яма "поставил" Могилевскую на место.

"Я сказал, что танцевальный зал – это святое. Если хочешь поругать кого-то, даже меня, давай выйдем, там все решим. Но здесь у нас есть дело. Это место нельзя обижать. Здесь не должно звучать ничего плохого", – обратился тогда Влад к Наталье.

Наконец они стали фаворитами шоу, а зрители сразу их "поженили". Слухи о "загадочном романе" пары не утихают до сих пор.

На вопрос о "флюидах" и "взаимном притяжении" Влад ответил – это присутствовало в их паре, но только на паркете во время танца.

"То есть когда так вдохнуть, выдохнуть, думать, о чем эта история и выложиться максимально эмоционально, даже в зале, а на паркете тем более – да. Даже мне казалось, что мы пара. Были эти моменты, секунды. После танца, в реальной жизни, на тренировках – нет", – заявил артист.

Напомним, Влад Яма с женой отметили годовщину свадьбы. Напомним, что недавно жена Влада Ямы рассказала, как сохранить крепкие отношения.

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