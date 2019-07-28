Влад Яма рассказал о трагедии в семье

Известный хореограф переживает смерть близкого человека

В семье Влада Ямы случилось горе Фото: instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф Влад Яма, который стал новым членом жюри шоу "Танці з зірками", рассказал о трагедии, случившейся в его семье. Артист переживает смерть родной бабушки, с которой Влад был очень близок.

О семейных тайнах Влада Ямы смотрите в эксклюзивном ролике:

Трагическую новость Яма сообщил в Instagram. Он опубликовал фотографию своей родственницы и добавил подпись: "Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой".

27 Июл 2019 в 3:57 PDT INSTAGRAM (@vladyama_official)

Поклонники в комментариях выразили соболезнование и поддержку украинскому хореографу и его семье. "Мои соболезнования", "Держитесь, Влад", "Соболезную! Бабушка – очень дорогой человек", – пишут пользователи.

Стоит отметить, что Влад Яма часто публиковал семейные снимки в социальных сетях. Каждый раз, приезжая в гости к родителям и бабуле в Запорожье, танцор делал с ними селфи и постил их в Instagram.

Влад Яма с бабушкой Фото: instagram.com/vladyama_official

Ранее мы писали о том, что Влад Яма рассказал, почему мама не принимала его несколько лет.

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