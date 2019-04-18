Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Влад Яма спел с Натальей Могилевской: архивное видео

Хореограф вспомнил проект "Танці з зірками", когда сам был его участником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Влад Яма
Влад Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Сейчас звездный хореограф Влад Яма является членом жюри шоу "Танці з зірками", однако некогда он был его участником. 12 дет назад, в 2007-м, Влад Яма выступал в паре с Натальей Могилевской. Тогда они заняли вторую строчку, уступив первое место Владимиру Зеленскому и Алене Шоптенко, но их тандем навсегда остался в сердцах зрителей.

На проекте Наталья Могилевская удивляла потрясающими успехами в танцах. Мало кто помнит, но Влад Яма тоже не остался в стороне и продемонстрировал вокальные данные во время одного из номеров. Вместе артисты спели композицию "Две звезды". Архивным видео Влад Яма поделился на своей странице в Instagram.

"Начало вокальной карьеры с Натальей Могилевской. Это 2007, детка!", – написал хореограф.

INSTAGRAM (@vladyama_official) on

Отметим, многие поклонники тогда были уверены, что Могилевская и Яма – пара не только на паркете, но и в личной жизни. Однако артисты неоднократно заявляли, что оба состояли в отношениях. Позже Наталья призналась, что слухи об их романе стали толчком к ее разводу с мужем.

Ранее мы писали, что автомобиль Влада Ямы изувечили неизвестные в Одессе. Появились подробности инцидента и видео.

Наталья Могилевская сыграла большой сольный концерт в столице – смотрите видео:

Напомним, Ирина Горовая откровенно рассказала об отношениях с Потапом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Влад Яма отправился на долгоджанный отдых с женой и сыном: фото Илона Гвоздева опровергла новость о завершении карьеры Неожиданно: Наталья Могилевская переехала из Киева
Влад Яма Наталья Могилевская Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
«Не бойтесь измены»
«Не бойтесь измены»
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Наталья Бондарчук: страдала и винила отца, пока не узнала правду
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Популярные статьи

Сегодня, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Сегодня, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 16:05Fun

"Самая красивая девушка" лишилась короны из-за любви

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:21Fun

Поддельное кольцо пошатнуло желание девушки выходить замуж

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Новости партнеров

5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка