Влад Яма спел с Натальей Могилевской: архивное видео

Хореограф вспомнил проект "Танці з зірками", когда сам был его участником

Влад Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

Сейчас звездный хореограф Влад Яма является членом жюри шоу "Танці з зірками", однако некогда он был его участником. 12 дет назад, в 2007-м, Влад Яма выступал в паре с Натальей Могилевской. Тогда они заняли вторую строчку, уступив первое место Владимиру Зеленскому и Алене Шоптенко, но их тандем навсегда остался в сердцах зрителей.

На проекте Наталья Могилевская удивляла потрясающими успехами в танцах. Мало кто помнит, но Влад Яма тоже не остался в стороне и продемонстрировал вокальные данные во время одного из номеров. Вместе артисты спели композицию "Две звезды". Архивным видео Влад Яма поделился на своей странице в Instagram.

"Начало вокальной карьеры с Натальей Могилевской. Это 2007, детка!", – написал хореограф.

Apr 16, 2019 at 12:36pm PDT INSTAGRAM (@vladyama_official) on

Отметим, многие поклонники тогда были уверены, что Могилевская и Яма – пара не только на паркете, но и в личной жизни. Однако артисты неоднократно заявляли, что оба состояли в отношениях. Позже Наталья призналась, что слухи об их романе стали толчком к ее разводу с мужем.

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