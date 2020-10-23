Влад Яма впервые показал своего сына (фото)
Поклонники хореографа решили, что мальчик не похож на отца
Влад Яма, как многие знаменитости, редко показывает своего ребенка в социальных сетях. В Instagram-аккаунте хореографа чаще можно увидеть совместные фото с его супругой Лилианой.
Но недавно звездный папа впервые показал лицо своего 4-летнего сына Леона. Поклонники танцора убеждены, что мальчик похож вовсе не на папу.
В микроблоге Влад Яма опубликовал кадр из новой фотосессии. На фото он запечатлен co своими сыном и супругой Лилианой. Все трое улыбаясь позируют с коктейлями в руках.
"Мои", – лаконично подписал фотокарточку Яма.
Фолловеры танцора в комментариях к посту оставили множество комплиментов молодой семье, отметив, что сын Влада очень похож на своего дедушку.
"Сын так похож на вашего папу", "Копия дедушки", "Сынок важ на дедушку похож", "Ваш сын похож на вашего папу, Влад", – пишут поклонники под постом Ямы, который согласился с мнением подписчиков.
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