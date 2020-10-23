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Влад Яма впервые показал своего сына (фото)

Сегодня, 13:28

Поклонники хореографа решили, что мальчик не похож на отца

Влад Яма, как многие знаменитости, редко показывает своего ребенка в социальных сетях. В Instagram-аккаунте хореографа чаще можно увидеть совместные фото с его супругой Лилианой.

Но недавно звездный папа впервые показал лицо своего 4-летнего сына Леона. Поклонники танцора убеждены, что мальчик похож вовсе не на папу.

В микроблоге Влад Яма опубликовал кадр из новой фотосессии. На фото он запечатлен co своими сыном и супругой Лилианой. Все трое улыбаясь позируют с коктейлями в руках.

Влад Яма с женой и сыном
Влад Яма с женой и сыном
Фото: instagram.com/vladyama_official

"Мои", – лаконично подписал фотокарточку Яма.

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Фолловеры танцора в комментариях к посту оставили множество комплиментов молодой семье, отметив, что сын Влада очень похож на своего дедушку.

Влад Яма с отцом
Влад Яма с отцом
Фото: instagram.com/vladyama_official

"Сын так похож на вашего папу", "Копия дедушки", "Сынок важ на дедушку похож", "Ваш сын похож на вашего папу, Влад", – пишут поклонники под постом Ямы, который согласился с мнением подписчиков.

О том, как Влад Яма переболел на COVID-19, смотрите в сюжете:

Ранее Влад Яма рассказал о конфликте с Лесей Никитюк.

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