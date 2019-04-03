Влад Яма отправился на долгоджанный отдых с женой и сыном: фото

Супруги полетели отдыхать, но куда – пока тайна

Влад Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно показал фото с сыном, опубликовал новую фотографию со своей супругой Лилианой. На снимке также можно увидеть подросшего сына Леона. Кадр был сделан на борту самолета. Звездное семейство отправилось в долгожданный отпуск.

Супруги сделали селфи, держась за руки. Рядом также и сын, однако его лицо не видно.

Влад Яма с супругой и сыном Фото: instagram.com/vladyama_official

36-летний Влад не предал огласке название курорта, однако предложил это сделать своим подписчикам: "За руки − и в путь… Куда же, есть идеи?", – написал хореограф. Фолловеры разошлись во мнениях, куда отправилось звездное семейство. Многие писали о Египте, Грузии, Бали и Доминикане. Но некоторые предположили, что семья летит в Италию, Шри-Ланку и Дубаи.

Напомним, недавно Влад Яма похвастался красавицей-женой Лилианой. Знаменитые супруги снялись в романтической фотосессии. Ранее Владислав Яма опубликовал на своей странице в Instagram пикантный снимок. На фото артист позирует в одном лишь полотенце в ванной.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram