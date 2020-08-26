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Влада Седан о слезах Александра Зинченко на свадьбе: "Это больше, чем слова и поступки"

Сегодня, 11:02

Зинченко не мог сдержать слез на торжестве

24 августа спортивная тележурналистка Влада Седан (Влада Щеглова) и полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко сыграли пышную свадьбу.

Отметим, что расписалась пара еще в марте этого года в посольстве Украины в Великобритании, а торжество по случаю важного события устроили только сейчас, в Киеве.

Молодожены пригласили на свадьбу своих коллег, родных и близких. Оба были сильно взволнованы. Особенно дал волю эмоциям Александр, который заплакал во время церемонии. И это точно были слезы радости.

Влада Седан и Александр Зинченко
Влада Седан и Александр Зинченко
Фото: facebook.com/sapronov.yuri

"Сегодня точно самый счастливый день в моей жизни, правда. Он уже запомнился слезами моего мужа. Искренними слезами. И эти слезы говорят намного больше, чем слова и даже поступки. В этот момент я в который раз убедилась, что это мой человек", – говорит Влада в интервью телеканалам "Футбол-1,2,3".

Александр также прокомментировал свои эмоции.

"Это, наверное, какая-то защитная реакция, которую ты никогда не объяснишь, не опишешь. Потому что это все действительно идет откуда-то изнутри, от сердца", – добавил Зинченко.

Как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Ранее Сегодня.Lifestyle описывали свадебный образ Влады Седан.

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