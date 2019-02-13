Владимир Дантес поделился идеями бюджетных подарков на День святого Валентина

Муж Нади Дорофеевой назвал три подарка, которые точно впечатлят девушку

Владимир Дантес Фото: instagram.com/vladimirdantes

Как известно, Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес отдыхают в США, где демонстрируют стильные street-style образы. Кроме того, в преддверии Дня влюбленных Владимир Дантес решил поделиться идеями недорогих подарков, которые произведут впечатление на любимую.

Шоумен считает, что лучший подарок – сделанный своими руками, и с этим сложно не согласиться. На своей странице в Instagram муж Нади Дорофеевой поделился идеями милых презентов и посоветовал выбрать самый подходящий вариант из списка. Разумеется, не обошлось без самоиронии в стиле Дантеса: "Если вы, как и я, ещё не подобрали код к карточке любимой и не можете позволить купить ей дорогой подарок, то она обязательно обрадуется подарку, сделанному своими руками".

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Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Итак, что рекомендует подарить любимой Владимир Дантес:

Красивое письмо с признанием в любви

"Вот если вы долго в отношениях – это конечно, ТОП. Берёте лист а4, вымачиваете его в чае, он по-любому есть у вас дома, чтоб лист стал, как папирус. Берёте ручку и начинаете писать. Пишите, что до знакомства с ней вы были прожигающей жизнь собакой, без хозяина, дома и тёплой постели. О том, что однажды вы увидели вспышку на небе и звезду, которая падала. Вы загадали желание, чтоб в вашу жизнь пришло счастье и достаток. И вот желание исполнилось, с небес спустился ангел по имени (тут вы вставляете нужное имя). Она вам спасла жизнь, вытащила из темноты и дальше подобную фигню, как-нибудь раскрутите. Кладете это в бутылку. А потом приносите ей со словами: "Дорогая, смотри, что я выловил в море людских судеб". Просто пушка. Я вот сейчас рассказываю и сам себя люблю".

Денежное дерево

"Значит так. Это вообще очень просто, выходите в парк, ищите ветку, напоминающую дерево, по дороге обратно меняете сотку на мелочь в любом магазине, и начинается магия. Скотчем, только прозрачным, аккуратно клеите монетки, типа листва, и вот вам дерево".

1$ в рамке

"Для ленивых – берёте 1$ купюру, вставляете в рамку и говорите, желаю, чтоб с каждым годом президент на ней менялся, а цифры росли".

К слову, вполне возможно, что Надя Дорофеева уже сделала идеальный подарок своему мужу. Поклонники считают, что Дорофеева беременна.

А если вы собираетесь отметить День святого Валентина дома, вам пригодится наша подборка фильмов для влюбленных.

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