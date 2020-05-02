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Владимир Горянский о карантине: "Я выйду из квартиры совсем другим"

Народный артист уверен, что пандемия не продлится долго

Инна Петрова
Сегодня, 01:16

Народный артист Украины Владимир Горянский, который ранее откровенно рассказал о втором браке и слухах о сексуальной ориентации, принял участие в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу, 1 мая. Актер театра и кино признался, как проводит карантин и посоветовал украинцам воспользоваться моментом и отдохнуть от всех забот.

Ранее в студии "Свободы слова Савика Шустера" Оля Полякова рассказала, как отразится коронавирусный кризис на жизни шоу-бизнеса, а также предложила коллегам создать профсоюз украинских артистов.

Народный артист Украины Владимир Горянский
Народный артист Украины Владимир Горянский
Фото: facebook.com/VGoryansky/

Студию ток-шоу Савика Шустера посетили звезды отечественного шоу-бизнеса, кино и спорта, среди которых Тарас Тополя, Сергей Кузин, Ахтем Сеитаблаев, Остап Ступка, Ирма Витовская и многие другие. Все они рассказали, как переживают ситуацию с карантином. Народный артист Украины Владимир Горянский отметил, что наслаждается пусть вынужденным, но приятным отпуском. По его словам, ранее он не мог позволить себе отвлечься от работы.

"До коронавируса мы бесконечно гастролировали, по 20 спектаклей в месяц, меня ничего не радовало, а тут коронавирус остановил все. Творческий отпуск нужен чтобы выйти из этого другими. И я думаю, что я выйду из квартиры, из садового участка действительно другим. Я в это верю", – высказался Горянский.

Артист подытожил, что коронавирус – это всего лишь форс-мажор, который рано или поздно закончится. Потому нужно надеяться на лучшее.

Ранее мы писали, что Ирма Витовская рассказала о важности развития сферы искусства в условиях пандемии. Она также призналась, как ее повседневная жизнь изменилась с началом карантина.

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