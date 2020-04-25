"Мне 35 и есть, что рассказать людям": Владимир Остапчук готовит сольный концерт

Украинская звезда готовит сюрприз фанатам

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук стал гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life и признался, кем бы работал кроме телеведущего. Ко всему, артист готовит сюрприз фанатам – сольный концерт в конце сентября. Еще до карантина звезда изредка выступал со своим шутками не только в Украине, но и даже в Канаде. В будущем Владимир планирует заняться этим более серьезно. По его словам, работа на телевидении требует продолжения и он его видит как раз в стендапах.

Также на карантине Владимир занялся продажей защитных масок со своим авторским принтом #подбухиваю.

"Скажу больше – работа на телевидении требует какого-то продолжения. Я очень хочу заняться стендапом. Сейчас работаю с авторами и мы готовим мой большой сольный концерт в конце сентября. Если все будет хорошо, мы его обязательно проведен. Я очень хочу встречаться с людьми для того, чтобы тестировать этот материал. Мне 35 и мне есть, что рассказать людям. Вот в чем прикол. Сейчас вне зависимости от карантина будут очень актуальными онлайн-выступления, YouTube-каналы, стриминги и остальное. Сюда точно нужно идти и здесь пригодятся мои уже наработки и мой профессионализм. Мне кажется, что люди сейчас скучают по нормальному интертейменту и это все будет в цене. В 25 лет я понял, чем хочу заниматься и это достаточно поздно. Но в таких смежных профессиях я себя вижу. Чем-то кардинально другим я точно заниматься не буду. Печь хлеб, например", – рассказал шоумен во время прямого эфира в Instagram Segodnya_Life.

Смотрите полное интервью с Владимиром Остапчуком:

Также в прямом эфире в Instagram на официальной странице Segodnya_Life Владимир Остапчук признался, как часто видит своих детей на карантине и куда его бывшая супруга отвезла Эвана с Эмилией.

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