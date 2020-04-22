Владимир Остапчук и его новая возлюбленная постят фото из одной квартиры
Шоумен вместе с 33-летней девушкой проводит карантин
Еще в начале февраля журналисты программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", рассекретили новую избранницу шоумена Владимира Остапчука. Украинский телеведущий до сих пор не представил публике 33-летнюю нотариус Кристину, но продолжает публиковать с ней одинаковые фото в социальных сетях.
Судя по опубликованным кадрам, Кристина и Владимир проводят карантин вместе в квартире шоумена. Так, на днях артист разместил на своей странице в Instastories фото, которые были сделаны на кухне.
Также знаменитость обратился к подписчикам с просьбой посоветовать ему ресторан восточной кухни, где можно заказать вкусный суп том-ям.
Спустя время у себя в Instastories Кристина разместила фото двух порций том-яма.
Сам же Остапчук новые отношения не комментирует, но его бывшая супруга Елена Войченко призналась, что уже слышала о 33-летней нотариусе.
Экс-супруга шоумена Елена Войчено впервые прокомментировала его новые отношения. Детали в сюжете:
Отметим, что это уже не первый случай, когда Кристина и Владимир публикуют снимки из одинаковых локаций. Об их связи также свидетельствуют опубликованные в Instagram кадры, на которых Владимир и Кристина позируют в Буковеле и Куршевеле. Пара познакомилась еще летом на свадьбе в Италии, которую вел Остапчук. А молодая женщина была подружкой невесты.
Напомним, ранее Владимир Остапчук прокомментировал свои шутки о разводе.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное