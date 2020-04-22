Владимир Остапчук и его новая возлюбленная постят фото из одной квартиры

Шоумен вместе с 33-летней девушкой проводит карантин

Еще в начале февраля журналисты программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", рассекретили новую избранницу шоумена Владимира Остапчука. Украинский телеведущий до сих пор не представил публике 33-летнюю нотариус Кристину, но продолжает публиковать с ней одинаковые фото в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, Кристина и Владимир проводят карантин вместе в квартире шоумена. Так, на днях артист разместил на своей странице в Instastories фото, которые были сделаны на кухне.

Шоумен Владимир Остапчук на своей кухне Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кристина позирует на той же кухне Фото: instagram.com/kristygor

Также знаменитость обратился к подписчикам с просьбой посоветовать ему ресторан восточной кухни, где можно заказать вкусный суп том-ям.

Спустя время у себя в Instastories Кристина разместила фото двух порций том-яма.

Сам же Остапчук новые отношения не комментирует, но его бывшая супруга Елена Войченко призналась, что уже слышала о 33-летней нотариусе.

Экс-супруга шоумена Елена Войчено впервые прокомментировала его новые отношения. Детали в сюжете:

Отметим, что это уже не первый случай, когда Кристина и Владимир публикуют снимки из одинаковых локаций. Об их связи также свидетельствуют опубликованные в Instagram кадры, на которых Владимир и Кристина позируют в Буковеле и Куршевеле. Пара познакомилась еще летом на свадьбе в Италии, которую вел Остапчук. А молодая женщина была подружкой невесты.

Напомним, ранее Владимир Остапчук прокомментировал свои шутки о разводе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться