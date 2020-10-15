Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились: первое фото молодых
Пара проводит торжество в одном из загородных комплексов под Киевом
Сегодня, 15 октября, шоумен Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк, которые недавно рассказали все подробности свадьбы, женятся. Пара отмечает свадьбу в одном из загородных комплексов под Киевом. Появилось первое фото молодоженов!
Судя по всему, пара уже расписалась, ведь Кристина в Instastories опубликовала фото, где они с Владимиром позируют в свадебных нарядах.
"Поздравления новой семье Остапчуков", – пишет Кристина на фото.
Это пока что первое фото со свадьбы, но мы уверены, что молодожены скоро поделятся еще несколькими кадрами, ведь сейчас им точно не до соцсетей.
Отметим, что Кристина и Владимир познакомились на свадьбе, которую Остапчук вел в Италии год назад. Тогда пара почти не общалась. Позже они еще несколько раз пересекались на разных мероприятиях, после чего уже не расставались.
Ранее Владимир Остапчук и Кристина Горняк рассказали, где и как пройдет их свадьба.
Секреты подготовки к свадьбе Владимира Остапчука – узнайте все подробности в видеосюжете:
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