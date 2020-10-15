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Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились: первое фото молодых

Сегодня, 17:01

Пара проводит торжество в одном из загородных комплексов под Киевом

Сегодня, 15 октября, шоумен Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк, которые недавно рассказали все подробности свадьбы, женятся. Пара отмечает свадьбу в одном из загородных комплексов под Киевом. Появилось первое фото молодоженов!

Судя по всему, пара уже расписалась, ведь Кристина в Instastories опубликовала фото, где они с Владимиром позируют в свадебных нарядах.

"Поздравления новой семье Остапчуков", – пишет Кристина на фото.

Скриншот: Instagram Кристины Горняк

Это пока что первое фото со свадьбы, но мы уверены, что молодожены скоро поделятся еще несколькими кадрами, ведь сейчас им точно не до соцсетей.

Отметим, что Кристина и Владимир познакомились на свадьбе, которую Остапчук вел в Италии год назад. Тогда пара почти не общалась. Позже они еще несколько раз пересекались на разных мероприятиях, после чего уже не расставались.

Ранее Владимир Остапчук и Кристина Горняк рассказали, где и как пройдет их свадьба.

Секреты подготовки к свадьбе Владимира Остапчука – узнайте все подробности в видеосюжете:

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