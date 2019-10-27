Владимир Остапчук о разводе с Еленой Войченко: "Жизнь продолжается"

Ведущий прокомментировал расставание с супругой в эфире "Танців з зірками"

Владимир Остапчук с семьей Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На днях стало известно, что популярный телеведущий, участник шоу "Танці з зірками 2019" Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака. В 10-м эфире танцевального проекта Остапчук подтвердил развод и рассказал о своих отношениях с семьей.

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В пятницу, 25 октября, в сети появился скриншот с сайта Подольского районного суда, на котором видно, что Владимир Остапчук подал на развод 22 октября. Причину такого решения Владимир не называет, однако в эфире "танцев" он откровенно рассказал о своем отношении к матери своих детей.

"Елена остается для меня и другом, и партнером, у нас за плечами много лет хороших взаимоотношений, а главное, у нас чудесные дети", – сказал Остапчук.

Примечательно, что семья Владимира Остапчука посетила репетицию "Танців з зірками". "Жизнь продолжается, и мне хотелось бы все танцы посвящать своим маленьким Эмилии и Эвану", – добавил ведущий Евровидения 2017.

Кроме того, у себя в Instagram телеведущий опубликовал пост, в котором снова выразил слова благодарности супруге. "Я безумно благодарен и счастлив за те 15 лет жизни, которые были у нас с Леной. Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому", – написал он.

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Напомним, Владимир Остапчук и Елена Войченко состояли в браке 12 лет. Они поженились в 2007 году. Пара воспитывает двоих детей – дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

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