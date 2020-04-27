Владимир Остапчук официально развелся и удивил признанием

Шоумен назвал дату расторжения брака с Еленой Войченко

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, который недавно заговорил о смене профессии, официально после 12 лет супружеской жизни развелся. Как признался 35-летний артист, с 6 марта 2020 года он больше не состоит в браке с Еленой Войченко.

Как оказалось, супруги разошлись еще в августе 2019 года, но публично сообщили об этом только осенью. Об этом Владимир сообщил в Instastories на своем официальном аккаунте.

Один из подписчиков задал шоумену вопрос, развелся ли Остапчук, на что звезда даже назвал дату расторжения брака: "Да, с 6 марта 2020 года".

Ко всему, украинский телеведущий избежал прямого ответа на вопрос о повторной женитьбе. "Планируете еще раз жениться", – спросил один из подписчиков, на что Владимир Остпапчук ответил кратко: "Поживем – увидим".

"Мы разошлись 8 месяцев назад, у каждого своя жизнь. Некоторые отношения со временем изживают себя. И это нормально, если взрослые люди принимают решение идти дальше. Но главное, чтобы дети не видели ссор и скандалов", – написал Владимир, добавив, что он уже устал от вопросов про развод.

Смотрите полное интервью с Владимиром Остапчуком:

Напомним, что недавно украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук стал гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life. Во время интервью звезда рассказал, как часто видит своих детей на карантине.

Также еще в начале февраля журналисты программы "Зірковий шлях" рассекретили вероятную избранницу шоумена Владимира Остапчука. Украинский телеведущий до сих пор не представил публике 33-летнюю нотариус Кристину, но продолжает публиковать с ней фото в социальных сетях из одной квартиры.

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