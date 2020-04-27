Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Владимир Остапчук официально развелся и удивил признанием

Шоумен назвал дату расторжения брака с Еленой Войченко

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:08

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, который недавно заговорил о смене профессии, официально после 12 лет супружеской жизни развелся. Как признался 35-летний артист, с 6 марта 2020 года он больше не состоит в браке с Еленой Войченко.

Как оказалось, супруги разошлись еще в августе 2019 года, но публично сообщили об этом только осенью. Об этом Владимир сообщил в Instastories на своем официальном аккаунте.

Один из подписчиков задал шоумену вопрос, развелся ли Остапчук, на что звезда даже назвал дату расторжения брака: "Да, с 6 марта 2020 года".

Ко всему, украинский телеведущий избежал прямого ответа на вопрос о повторной женитьбе. "Планируете еще раз жениться", – спросил один из подписчиков, на что Владимир Остпапчук ответил кратко: "Поживем – увидим".

"Мы разошлись 8 месяцев назад, у каждого своя жизнь. Некоторые отношения со временем изживают себя. И это нормально, если взрослые люди принимают решение идти дальше. Но главное, чтобы дети не видели ссор и скандалов", – написал Владимир, добавив, что он уже устал от вопросов про развод.

Смотрите полное интервью с Владимиром Остапчуком:

Напомним, что недавно украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук стал гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life. Во время интервью звезда рассказал, как часто видит своих детей на карантине.

Также еще в начале февраля журналисты программы "Зірковий шлях" рассекретили вероятную избранницу шоумена Владимира Остапчука. Украинский телеведущий до сих пор не представил публике 33-летнюю нотариус Кристину, но продолжает публиковать с ней фото в социальных сетях из одной квартиры.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Мне 35 и есть, что рассказать людям": Владимир Остапчук готовит сольный концерт Владимир Остапчук и его вероятная возлюбленная постят фото из одной квартиры Владимир Остапчук рассказал о неожиданном подарке от Филиппа Киркорова
шоу-бизнес шоумен телеведущий Владимир Остапчук разводы звезд Елена Войченко
Реклама

Новости партнеров

Самая вкусная Шарлотка с яблоками: рецепт с фото
Самая вкусная Шарлотка с яблоками: рецепт с фото
Как выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес без фотошопа
Как выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес без фотошопа
Восточная принцесса: волшебные платья Айшварии Рай
Восточная принцесса: волшебные платья Айшварии Рай
Американская спортсменка, которая встревожит ваши чувства
Американская спортсменка, которая встревожит ваши чувства

Популярные статьи

Сегодня, 09:04Food

Как правильно варить яйца: разные способы

Вчера, 14:57Food

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Вчера, 08:36Fun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

Вчера, 04:57Fun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

25 апреляАфиша

В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

25 апреляFun

Всемирный день дочери-2020: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляFood

Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных

25 апреляШоу-бизнес

"Обвиняешь других, но только не себя": между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

24 апреляШоу-бизнес

Сбежала в Одессу: Елена Кравец показала лицо без макияжа

24 апреляTravel

Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

24 апреляEvents

Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине

24 апреляFood

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

24 апреляWellness

Магнитная буря накроет Землю в конце апреля

24 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут заявила об уходе с телевидения: что произошло

24 апреляШоу-бизнес

"Злата может сменить пол": Ольга Фреймут заговорила об интересах дочери

Новости партнеров

Высокий бисквит получается по этому рецепту
Высокий бисквит получается по этому рецепту
10 полезных продуктов, которые должны быть на вашем столе
10 полезных продуктов, которые должны быть на вашем столе
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Рулет с луком и яйцом в духовке: рецепт с фото
Рулет с луком и яйцом в духовке: рецепт с фото
Лаваш с творогом в духовке. Рецепт с фото пошагово
Лаваш с творогом в духовке. Рецепт с фото пошагово