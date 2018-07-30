Владимир Остапчук опубликовал семейное фото с отдыха

Ведущий проводит отпуск на Черном море

Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/karavanistoriy

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.

"Морские будни Остапчуков. А вы где? Летняя перекличка", – подписал фото ведущий.

Владимир Остапчук с женой и сыном Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В марте этого года ведущий стал отцом во второй раз. У него и его жены Елены родился сын, которого ни назвали Эван-Александр. Отметим, что супруги также воспитывают дочь Эмилию. К слову, поженились Владимир и Елена в 2007 году.

Владимир Остапчук с женой и детьми Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В 2017 году Владимир Остапчук стал ведущим международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который прошел в Киеве. Его коллегами стали Алескандр Скичко, который также делился фото с отдыха с семьей и Тимур Мирошниченко, у которого не так давно родилась дочь.