Владимир Остапчук опубликовал семейное фото с отдыха
Ведущий проводит отпуск на Черном море
Известный украинский ведущий Владимир Остапчук опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.
"Морские будни Остапчуков. А вы где? Летняя перекличка", – подписал фото ведущий.
В марте этого года ведущий стал отцом во второй раз. У него и его жены Елены родился сын, которого ни назвали Эван-Александр. Отметим, что супруги также воспитывают дочь Эмилию. К слову, поженились Владимир и Елена в 2007 году.
В 2017 году Владимир Остапчук стал ведущим международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который прошел в Киеве. Его коллегами стали Алескандр Скичко, который также делился фото с отдыха с семьей и Тимур Мирошниченко, у которого не так давно родилась дочь.
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Источник: "Сегодня"