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Владимир Остапчук опубликовал семейное фото с отдыха

Ведущий проводит отпуск на Черном море

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/karavanistoriy
Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/karavanistoriy

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.

"Морские будни Остапчуков. А вы где? Летняя перекличка", – подписал фото ведущий.

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Владимир Остапчук с женой и сыном
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
 

В марте этого года ведущий стал отцом во второй раз. У него и его жены Елены родился сын, которого ни назвали Эван-Александр. Отметим, что супруги также воспитывают дочь Эмилию. К слову, поженились Владимир и Елена в 2007 году.

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Владимир Остапчук с женой и детьми
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
 

В 2017 году Владимир Остапчук стал ведущим международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который прошел в Киеве. Его коллегами стали Алескандр Скичко, который также делился фото с отдыха с семьей и Тимур Мирошниченко, у которого не так давно родилась дочь.

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Источник: "Сегодня"
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