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Владимир Остапчук признался, почему не спешит знакомить детей с возлюбленной

Сегодня, 18:30

Телеведущий поделился новыми деталями своих отношений

Несколько дней назад украинский телеведущий Владимир Остапчук представил свою возлюбленную. Ею стала нотариус Кристина Горняк. Владимир говорит, что встречаются они уже более полугода, а недавно начали жить вместе. Скандальный развод телеведущего Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко обсуждали в СМИ, соцсетях и даже в звездной тусовке. Их брак продлился 12 лет, у пары двое детей.

Но с дочерью и сыном 35-летний шоумен знакомить свою избранницу пока не спешит. В программе "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", Остапчук рассказал, почему еще не готов к такому шагу.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

"Я их еще не знакомил. Но когда мы выбирали совместное жилье, одним из критериев выбора, кроме огромного гардероба для Кристины, была отдельная комната для детей. Я хочу, чтобы они ко мне приходили. Моей старшей дочери Эмилии на следующей неделе будет 7 лет, решили с Еленой пока не знакомить официально, потому что для ребенка это гораздо более сложный процесс. А младшему сыну Эвану 2 года, думаю, что для него любой взрослый мужчина или тетя – это просто новая прикольная штука, чтобы поиграть", – пояснил Остапчук.

Все подробности новых отношений Владимира Остапчука смотрите в сюжете:

На вопрос ведущих Григория Германа и Марии Мельник, не думает ли он, что Эмилия увидит Кристину по телевизору, Остапчук ответил:

"Я тоже сначала так думал, потому что мы официально заявили об отношениях, вдруг она увидит. Но потом понял, что вся эта история началась еще в октябре, когда я подал на развод, и в январе был сюжет, потом еще один. Слава Богу, наша маленькая принцесса этого не видит и не слышит. Извините, но в 7-летнем возрасте ей гораздо интереснее Little Pony и другие мультики. Она телевизор не смотрит", – рассказал шоумен в эфире "Ранку з Україною".

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Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:29 на канале "Украина".

Напомним, что в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle Владимир и Кристина рассказали, где они познакомились и как зарождались их отношения.

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