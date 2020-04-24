Владимир Остапчук рассказал, как часто видит детей на карантине

Экс-супруга шоумена отвезла Эвана и Эмилию в Умань

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук стал гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life. Во время разговора звезда признался, как часто ему удается видеться и проводить время со своими детьми – Эваном и Эмилией. Отметим, что под конец 2019 года Владимир шокировал новостью – он после 12 лет брака разводится со своей супругой Еленой Войченко. Теперь во время изоляции им приходится делить родительские обязанности.

Шоумен Владимир Остапчук с Эваном и Эмилией Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как признался Владимир, детей он видел больше недели назад, поскольку Елена отвезла их в родной город бывших супругов – Умань. 35-летний шоумен такое решение экс-жены поддержал, ведь там частный дом и свежий воздух – именно то, что нужно детям.

"Я их видел последний раз 1,5 недели назад, потому что Лена их отвезла сейчас в Умань к дедушкам и бабушкам. Там частный дом, а не квартира. Это было очень правильное решение Лены. До этого на карантине я видел их, наверное, через день. Я к ним приезжал. Но нужно понимать, что это "масочный режим", никаких прогулок... Поверьте, мама с двумя детьми (одному – два, второй – шесть), еще и работает. Ей психологически тяжелее, чем мне. Ей памятник нужно поставить. Но до карантина я их видел реже из-за работы, сейчас тоже очень скучаю", – рассказал Остапчук.

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Несмотря на всю информационную войну, которая произошла между Владимиром и Еленой, сейчас им приходится общаться и решать вопросы, которые касаются воспитания их детей. О том, что папа с мамой уже не живут вместе, Эмилии рассказали давно.

Экс-супруга шоумена Елена Войченко впервые прокомментировала его новые отношения. Детали в сюжете:

"Конечно, давно объясняли. У нее просто такой нежный возраст – шесть лет. Но я не считаю, что это прям трагическая история. Мы же нормальные родители. Мы все равно ее любим, независимо ни от чего. С Леной мы общаемся, даже если бы и не хотели, нам все равно придется – у нас двое маленьких детей", – рассказал шоумен во время прямого эфира в Instagram Segodnya_Life.

Напомним, ранее Владимир Остапчук прокомментировал свои шутки о разводе.

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