Владимир Остапчук рассказал, как часто видит детей на карантине
Экс-супруга шоумена отвезла Эвана и Эмилию в Умань
Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук стал гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life. Во время разговора звезда признался, как часто ему удается видеться и проводить время со своими детьми – Эваном и Эмилией. Отметим, что под конец 2019 года Владимир шокировал новостью – он после 12 лет брака разводится со своей супругой Еленой Войченко. Теперь во время изоляции им приходится делить родительские обязанности.
Как признался Владимир, детей он видел больше недели назад, поскольку Елена отвезла их в родной город бывших супругов – Умань. 35-летний шоумен такое решение экс-жены поддержал, ведь там частный дом и свежий воздух – именно то, что нужно детям.
"Я их видел последний раз 1,5 недели назад, потому что Лена их отвезла сейчас в Умань к дедушкам и бабушкам. Там частный дом, а не квартира. Это было очень правильное решение Лены. До этого на карантине я видел их, наверное, через день. Я к ним приезжал. Но нужно понимать, что это "масочный режим", никаких прогулок... Поверьте, мама с двумя детьми (одному – два, второй – шесть), еще и работает. Ей психологически тяжелее, чем мне. Ей памятник нужно поставить. Но до карантина я их видел реже из-за работы, сейчас тоже очень скучаю", – рассказал Остапчук.
Несмотря на всю информационную войну, которая произошла между Владимиром и Еленой, сейчас им приходится общаться и решать вопросы, которые касаются воспитания их детей. О том, что папа с мамой уже не живут вместе, Эмилии рассказали давно.
Экс-супруга шоумена Елена Войченко впервые прокомментировала его новые отношения. Детали в сюжете:
"Конечно, давно объясняли. У нее просто такой нежный возраст – шесть лет. Но я не считаю, что это прям трагическая история. Мы же нормальные родители. Мы все равно ее любим, независимо ни от чего. С Леной мы общаемся, даже если бы и не хотели, нам все равно придется – у нас двое маленьких детей", – рассказал шоумен во время прямого эфира в Instagram Segodnya_Life.
Напомним, ранее Владимир Остапчук прокомментировал свои шутки о разводе.
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