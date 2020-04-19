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Владимир Остапчук рассказал о неожиданном подарке от Филиппа Киркорова

Шоумен заочно познакомился с российским певцом

Инна Петрова
Сегодня, 09:31

Украинский ведущий Владимир Остапчук, который признался, что ходит к психологу, рассказал о неожиданном подарке от Филиппа Киркорова. По словам шоумена, российский певец подарил ему телефон, передав его через Олю Полякову.

Напомним, что ранее украинец снял крутой клип Филиппу Киркорову, в котором также снялась известная актриса и ведущая Екатерина Варнава. Ролик вызвал бурную реакцию в сети.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В прямом эфире с Олей Поляковой в Instagram скандальный Остапчук в подробностях рассказал о заочном знакомстве с российским артистом и дорогом подарке. Оказывается, Владимир получил сообщение от Филиппа Киркорова во время своего участия в шоу "Танці з зірками-2019". Тогда певец написал шоумену в личку и похвалил его танцевальные способности.

"Слово за слово, и мы начали общаться. Слышать комплименты от Киркорова очень приятно – он же звезда, король", – рассказывает Остапчук.

Вскоре Киркоров решил сделать украинскому ведущему презент на день рождения и даже лично поздравил его на своей странице в социальной сети.

"Выставил огромнейший пост – реально приятно. Причем, я его никогда не видел, только общались, иногда в телефонном режиме. Он мне говорит: "Я тебе передал через Олю Полякову подарок". Проходит где-то полмесяца и мне приносят в гримерку подарок. А я думаю: "По-любому, телефон". Дома открываю – iPhone 11, самый навороченный телефон. А я себя чувствую, как девочка: еще ничего не сделала, а телефон получила", – вспоминает Владимир.

Но подарком ведущий не пользуется – они с артистом условились, что при встрече Владимир также что-то подарит певцу.

Смотрите в сюжете, в какой скандал попал Владимир Остапчук:

Недавно сообщалось, что 87-летнего отца Филиппа Киркорова разыскивает полиция Москвы.

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