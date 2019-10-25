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Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака

Телеведущий подтвердил развод с Еленой Войченко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся
Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко после 12 лет брака. В сети появился скриншот из сайта Подольского районного суда, на котором видно, что на развод подал именно Владимир, и сделал это три дня назад – 22 октября. Стоит отметить, сейчас на официальном сайте суда дело о разводе Остапчука и Войченко отсутствует.

court.gov.ua

Кроме того, Владимир Остапчук и Елена Войченко подтвердили новость о разводе изданию Viva!, при этом причину расставания называть не стали. Пара благодарна друг другу за годы, проведенные вместе, однако отмечает, что жизнь непредсказуема.

"Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей", – комментирует пара.

Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Эмилией
Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Эмилией
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, Владимир Остапчук и Елена Войченко состояли в браке 12 лет. Пара воспитывает двоих детей – дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук впервые показал сына.

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