Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака

Телеведущий подтвердил развод с Еленой Войченко

Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук разводится с женой Еленой Войченко после 12 лет брака. В сети появился скриншот из сайта Подольского районного суда, на котором видно, что на развод подал именно Владимир, и сделал это три дня назад – 22 октября. Стоит отметить, сейчас на официальном сайте суда дело о разводе Остапчука и Войченко отсутствует.

court.gov.ua

Кроме того, Владимир Остапчук и Елена Войченко подтвердили новость о разводе изданию Viva!, при этом причину расставания называть не стали. Пара благодарна друг другу за годы, проведенные вместе, однако отмечает, что жизнь непредсказуема.

"Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные взаимоотношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей", – комментирует пара.

Владимир Остапчук с женой Еленой и дочкой Эмилией Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, Владимир Остапчук и Елена Войченко состояли в браке 12 лет. Пара воспитывает двоих детей – дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук впервые показал сына.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.