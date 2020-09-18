Владимир Остапчук с невестой вылечились от коронавируса

Пара находилась на самоизоляции с 8 сентября

Шоумен, стендап-комик и ведущий шоу "МАСКА" на канале "Украина" Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк вылечились от COVID-19. Об этом они сообщили сегодня в своих Instastories.

Напомним, первые симптомы болезни Владимир почувствовал 4 сентября, а позитивный результат теста телеведущий получил во вторник, 8 сентября. Все это время пара находилась на самоизоляции.

"Мы только что получили негативные результаты тестов на ковид, и это кардинально изменило все наши планы на день. Прошло ровно 10 минут, как Кристина уже начала одеваться и собираться по делам: она хочет встретиться с друзьями, пошопиться, мы уже запланировали сегодня ужин — наконец-то не дома!" — поделился Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук также рассказал о своих планах на ближайший уикенд.

"Кроме всего прочего, я очень хочу увидеться с детками, и поэтому эти выходные я проведу с ними. Не видел их очень давно (по понятным причинам). Я хочу их затискать и поцеловать. А еще мы на самоизоляции много чего смотрели, но дома, а теперь мы просто хотим сходить с Кристиной в кино! Ну и конечно же, совсем скоро состоится моя стендап-вечеринка, на которую в запланированный день я не смог прийти, ведь тогда почувствовал симптомы", – поделился ведущий.

Скриншот: Instagram

По словам пары, из-за коронавируса им пришлось отложить подготовку к свадьбе. Кристина отметила, что сейчас они определяются с точной датой свадьбы, которую сыграют уже этой осенью.

"Впереди у нас встречи с организаторами, у меня — посещение свадебных салонов и визажистов и много других таких приятных дел. И, кстати, мы уже получили наши кольца!" — рассказала Кристина.

Напомним, невеста Владимира Остапчука рассказала, чем шоумен впечатлил ее маму.

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