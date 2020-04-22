Владимир Остапчук станет гостем прямого эфира Сегодня.Lifestyle в Instagram

Присоединяйтесь к нам 23 апреля в 19:00

В четверг, 23 апреля, украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук станет гостем прямого эфира в Instagram на нашей странице Segodnya_Life. Подключайтесь в 19:00 и узнайте, как ведущий воспитывает своих детей – Эвана и Эмилию – на карантине, какой творческий сюрприз готовит поклонникам в скором времени и почему он не представляет публике свою новую возлюбленную. У каждого из вас будет возможность задать Владимиру Остапчуку свой вопрос в прямом эфире.

Владимир Остапчук – украинский телеведущий и шоумен, популярность которому в Украине принес песенный конкурс "Евровидение-2017". После победы Джамалы конкурс проводили в Киеве, и Остапчука утвердили ведущим вместе с еще двумя парнями.

До этого Владимир уже появлялся на экранах телевизоров в роли ведущего, а именно в программе "Богиня шопинга" на канале ТЕТ. В 2009 году будущая звезда переехала в Киев из Умани и поступила в школу дикторов. Получив должное образование, Владимир занял пост ведущего на Первом автомобильном канале и проработал там почти полтора года. В своей жизни артист даже пробовал озвучивать фильмы.

Помимо карьеры в родной стране, Владимир ведет активную деятельность в Канаде и выступает со стендапами. В личной жизни у Остапчука также все было хорошо, но общество в прошлом году шокировала новость: популярный шоумен после 12 лет брака разводится со своей супругой Еленой Войченко. Их разрыв превратился в настоящий скандал.

Некогда красивая пара не смогла найти компромисс и объявила друг другу информационную войну. Так, по словам Елены, причина развода – измены Владимира. В свою очередь Остапчук утверждает, что хранил верность жене.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться