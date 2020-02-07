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Владимир Остапчук угрожает бывшей жене после скандального интервью: видео

Елена Войченко сделала новое заявление относительно развода с мужем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Елена Войченко призналась, что Владимир Остапчук ей угрожает
Видео: пресс-служба телеканала "Украина"

Скандальный развод Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко очевидно станет самым громким в 2020 году. Недавно Елена дала откровенное интервью, в котором заявила, что причина их развода – многочисленные измены Владимира. Однако, по словам самого Остапчука, он ни разу не изменял жене.

Журналисты "Зіркового шляху" поинтересовались у Елены Войченко, как она отреагировала на комментарий экс-возлюбленного. Как утверждает женщина, он преподнес информацию искаженно. Кроме того, Елена призналась, что в браке Владимир проявлял к ней агрессию, а сейчас угрожает отобрать у нее детей.

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"По поводу ссор – да, были ссоры. Опять же, причиной которых были измены, о которых я узнавала постфактум. И некоторые из них быть достаточно эмоциональными, потому что я просила объяснить, и всячески пыталась делать это после того, как ребенок заснул или ее нет. Но Владимир довольно агрессивно реагирует на любую критику. И действительно реагировал неадекватно в некоторых моментах. Достаточно агрессивно, позволял себе повышать голос. И не только", – говорит Елена.

Владимир Остапчук и Елена Войченко
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: Instagram.com

На вопрос, проявлял ли известный шоумен физическое насилие, Елена не дала однозначного ответа. Но женщина пожаловалась, что сейчас Владимир в ярости из-за откровенности жены и даже угрожает Елене отобрать у нее детей.

Позволяет себе вести себя совсем не достойно, говорить мне, что он отберет детей и просто запугивать.

Ранее мы также писали, что звездные коллеги отреагировали на развод Владимира Остапчука.

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