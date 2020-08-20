Владимир Остапчук женится: яркие фото с помолвки шоумена на яхте в Турции

Телеведущий сделал предложение возлюбленной ровно в 19:00

Вчера, 19 августа, украинский телеведущий Владимир Остапчук в день годовщины знакомства со своей девушкой нотариусом Кристиной Горняк во время романтической прогулки на яхте по Босфорскому проливу сделал ей предложение руки и сердца. Теперь же появились свежие фото с помолвки влюбленных.

Свою невесту шоумен назвал "идеальной женщиной". Также он поделился подробностями того, как делал предложение Кристине.

"Кристина — идеальная женщина, она делает меня лучше, она вдохновляет на творчество, поступки, идеи, привносит в нашу жизнь позитивные эмоции и романтику. Я хотел сделать ей предложение красиво и по-особенному — она заслуживает именно этого. И поэтому решил сделать это ровно в 19:00 (время, когда 19.08.2019 года мы познакомились) на яхте посреди залива, в свете закатного солнца", – говорит Остапчук.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба 1/5

Возлюбленные уже поделились романтическими снимками и видео в своих соцсетях. На них видно кольцо Tiffany с бриллиантом на руке Кристины и надпись: "Я сказала: да!".

Отметим, что Кристина и Владимир познакомились на свадьбе, которую Остапчук вел в Италии год назад. Тогда пара почти не общалась. Позже они еще несколько раз пересекались на разных мероприятиях, после чего уже не расставались.

Напомним, специально для Сегодня.Lifestyle Кристина Горняк ответила на 12 вопросов о ее возлюбленном, об общих привычках, знакомых и о сюрпризе, который подготовила девушка к их личному празднику. Напомним, Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль.

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