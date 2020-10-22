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Владимир Пресняков в третий раз стал отцом: известны пол и имя ребенка (фото)

Сегодня, 21:46

Счастливые родители уже поделились фото из роддома

Сегодня, 22 октября, Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями во второй раз. У пары родился сын. Об этом Наталья сообщила на своей странице в Instagram. Она разместила фото с Владимиром и их сыном из роддома.

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", – подписала снимок Наталья.

Для Подольской ребенок стал вторым, а для Преснякова – третьим. У артиста есть сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Скриншот: соцсети

О беременности Наталья стало известно в августе этого года.

Владимир и Наталья познакомились в 2005 году на съемках спортивно-развлекательного шоу "Большие гонки". На тот момент Владимир состоял в браке со своей второй женой – модельером Еленой Ленской. В 2010 году Владимир и Наталья поженились. Пара долгое время уходила от вопросов о детях. В 2015 году у артистов родился первенец – сын Артемий. Для Натальи он стал первым ребенком, а вот для Владимира – вторым, как мы уже писали выше, у певца есть старший сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте. Сейчас парня 29 лет.

Ранее мы сообщали, что Илона Гвоздева во второй раз стала мамой.

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