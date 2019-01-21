Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Владимир Ткаченко в новом амплуа пришел на "Голос країни 9"

Артист спел трогательную композицию Never Enough

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
Дэвид Аксельрод Фото: скриншот видео
Дэвид Аксельрод
Фото: скриншот видео

В воскресенье, 20 января прошел первый эфир шоу "Голос країни 9". На шоу пришли участники с самыми разными тембрами и самых разных возрастов (от 16 до 68!).

Интересным и неожиданным участником стал певец и супруг и известного продюсера Алены Мозговой Владимир Ткаченко. На шоу он предстал в новом амплуа – теперь артист называет себя Дэвид Аксельрод.

Артист смог развернуть кресла всех членов жюри. Он пошел в команду к Тине Кароль.

Отметим, что Владимир Ткаченко уже имеет опыт участия в талант-шоу. Дважды он принимал участие в национальном отборе шоу Евровидение 2010 и 2011 годов, участвовал в первом сезоне Х-фактора, а также в 2011 году, стал "бронзовым призёром" в "Танцах со звездами".

Напомним, в конце первого выпуска в командах тренеров шоу уже было по не несколько участников. Таким образом, в команда Дана Балана – четыре участника, Тины Кароль – также четыре конкурсанта, У Потапа в команде оказалось два участника и у MONATIK пока что только один участник.

Еще несколько материалов по теме:
Зианджа призналась, с какой целью пришла на "Голос країни" Звездные тренеры "Голосу країни-8" полностью укомплектовали свои команды "Голос країни-8": Камалия покорила звездных тренеров
Голос країни
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки

Популярные статьи

Сегодня, 07:26Техно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

Вчера, 17:40Техно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Вчера, 12:05Fun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

Вчера, 08:42Техно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

Вчера, 07:43Fun

День Соборности Украины: что это за праздник

19 январяТехно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

19 январяFun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 январяFun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяТехно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

19 январяСтиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

18 январяFun

Поздравления с Крещенским сочельником: что нельзя делать

18 январяFun

19 января: какой праздник, приметы и что ни в коем случае нельзя делать

18 январяСтиль

В алом сарафане: Маша Ефросинина отдыхает от мужа и детей в ОАЭ

Новости партнеров

Даже молодые красотки не моются. Крик души хирурга
Даже молодые красотки не моются. Крик души хирурга
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Певец Владимир Ткаченко взял себе творческое имя
Певец Владимир Ткаченко взял себе творческое имя
Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото
Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Стелла Миоло: лучшие фото велосипедистки
Стелла Миоло: лучшие фото велосипедистки