Владимир Ткаченко в новом амплуа пришел на "Голос країни 9"

Артист спел трогательную композицию Never Enough

Дэвид Аксельрод Фото: скриншот видео

В воскресенье, 20 января прошел первый эфир шоу "Голос країни 9". На шоу пришли участники с самыми разными тембрами и самых разных возрастов (от 16 до 68!).

Интересным и неожиданным участником стал певец и супруг и известного продюсера Алены Мозговой Владимир Ткаченко. На шоу он предстал в новом амплуа – теперь артист называет себя Дэвид Аксельрод.

Артист смог развернуть кресла всех членов жюри. Он пошел в команду к Тине Кароль.

Отметим, что Владимир Ткаченко уже имеет опыт участия в талант-шоу. Дважды он принимал участие в национальном отборе шоу Евровидение 2010 и 2011 годов, участвовал в первом сезоне Х-фактора, а также в 2011 году, стал "бронзовым призёром" в "Танцах со звездами".

Напомним, в конце первого выпуска в командах тренеров шоу уже было по не несколько участников. Таким образом, в команда Дана Балана – четыре участника, Тины Кароль – также четыре конкурсанта, У Потапа в команде оказалось два участника и у MONATIK пока что только один участник.