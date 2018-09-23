Владимир Зеленский показал, как он проводит утро

На снимке шоумен позирует в боксеркских перчатках и шлеме

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official/

Украинский актер, продюсер и художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский – приверженец здорового образа жизни. Он активно занимается спортом и размещает фото и видео тренировок на своей странице в Instagram.

Этот раз не стал исключением. В своем микроблоге Владимир опубликовал фото, на котором позирует в боксерском шлеме и перчатках.

"Утро начали с разрядки", – подписал снимок Зеленский.

Владимир Зеленский Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Среди всех поклонников Зеленского можно также заметить комментарий знаменитой украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской:

"Вова, бицепсы впечатляют!", – написала она.

Владимир Зеленский Фото: скриншот instagram.com/zelenskiy_official

"Молодцы,редко таких встретишь!)", "Правильное утро для активного в жизни человека!", "Молодец , показываешь хороший пример", "Гарний початок ранку!", "Привет, спортсменам!", -написали остальные.

Напомним, Владимир Зеленский удивил поклонников сходством с Павлом Зибровым.

Ранее Владимир Зеленский и другие украинские знаменитости рассказали, как они провели лето.