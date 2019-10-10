Владимир Зеленский признался, общается ли с российскими звездами

Президент Украины назвал российских артистов, с которыми у него нормальные отношения

Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно встретился с голливудским актером Томом Крузом, рассказал, поддерживает ли связь с российскими артистами. Об этом он сообщил на пресс-марафоне, который проходит прямо сейчас.

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Так, по словам Зеленского, он потерял практически все связи, однако состоит в нормальных отношениях с Андреем Макаревичем и Марюсом Вайсбергом.

"Я вам честно скажу, что я почти всех потерял. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Редко видимся, несколько раз... Последний раз два года назад. К сожалению. Нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы", – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Кроме того, президент отметил, что ему звонили актеры Comedy Club, когда были на гастролях в Украине. Речь идет о Семене Слепакове и Александре Ревве.

"Кто-то из ребят Comedy мне звонил, когда они приезжали в Украину, в Одессу, кажется. Два слова... Слепаков звонил, Ревва звонил. Ревва же наш. Мне кажется, у него даже наш паспорт", – отметил президент.

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